Sacras y Sacrílegas: Performance en Esquel Cuestiona la Condena de los Relatos y la Existencia de las Deidades

Un evento de arte y reflexión profunda está programado para este fin de semana en Esquel, con la llegada de la performance "DEIDADES 🐍 Sacras & Sacrílegas". La obra se presentará el Sábado 15 y el Domingo 16 de Noviembre en la sala del Teatro La Juntadera, contando con el apoyo de la institución en el marco de la celebración de su Octavo aniversario.

La propuesta artística busca desafiar la percepción del espectador y su propia construcción de la realidad. Este concepto se articula en una de las frases que definen la esencia de la obra: "Y entonces yo qué soy? Ustedes están condenadas a ser quienes sus relatos dictan. Como deidades, como símbolo, como seres superiores. Pero yo, yo solo existo en el imaginario y la mente de unos pocos".

La dinámica del evento invita activamente a la audiencia a una participación personal, prometiendo que cada espectador vivirá "la experiencia que quieras construir" y que "en el transcurso de la noche se transformará en tu propia performance".

"DEIDADES 🐍 Sacras & Sacrílegas" cuenta con la Obra de Sergio Olmos, la música en vivo e iluminación de Junai y la Asistencia de Gio Producciones Artísticas. El concepto se complementa con una perspectiva filosófica sobre la interpretación de la verdad: "En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira ".

El evento contará con dos funciones diferenciadas por público. La función del Sábado 15 de Noviembre se desarrollará de 21:00 a 23:30 hs y está destinada a jóvenes y adultos. Por otro lado, la presentación del Domingo 16 de Noviembre tendrá lugar de 19:00 a 21:30 hs y está orientada a todo público.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y existe una promoción de 2 x $16.000, la cual estará vigente hasta el viernes 14 de noviembre.

Aquellos que adquieran sus tickets en puerta deberán abonar $12.000. Para obtener entradas anticipadas, los interesados deben contactarse al +54 2945334556.

F.P