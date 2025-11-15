15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 15 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
15 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Boleros, Bossa y Country: El repertorio sin límites que sonará esta noche en La Casa del Piano

La formación local se propone, con canciones propias y covers que cruzan el bolero con el rock, llevar al público a un viaje que prioriza el mensaje de cada canción.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La música local promete una noche intensa y variada. HOY, sábado 15 de noviembre, a las 21:30 horas, el espacio cultural La Casa del Piano (Conesa 1075) será el escenario de "Historias que fueron Canción", un espectáculo que pone las narrativas líricas en el centro de la escena.

 

 

El show es encabezado por el trío conformado por Marcelo Marenghi (Voz), Yako Sepulveda (Guitarra y Voz) y Pepe Soria (Percusión). La formación musical tiene como premisa ofrecer un amplio abanico sonoro que desafía las etiquetas.

 

 

El Repertorio sin Límites

 

El repertorio de la noche incluirá tanto canciones propias como covers, con un recorrido vasto que va desde el bolero y el bossa nova hasta el rock, la trova, el merengue, el latino y el country. Una versatilidad que asegura el disfrute de la audiencia.

 

 

La propia producción del evento aseguró que se trata de "una noche donde las letras toman el protagonismo, narrando historias que fueron canción".

 

 

Quienes deseen asegurar su lugar para esta presentación deben contactarse con antelación, ya que el cupo es limitado.

 

 

  • ¿Dónde? La Casa del Piano (Conesa 1075, Esquel)

     

  • ¿Cuándo? HOY, 21:30 hs.

     

  • Valor: $12.000

     

  • Reservas: (280) 4400772

     

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Víctor Homero Argel
2
 Homicidio de Colemil: "Eligió disparar con intención de matar"
3
 Esquel lanza la colecta de ropa y bijouterie para impulsar la economía circular
4
 Kevin Ledesma fue condenado por el Jurado Popular; la pena se discutirá la próxima semana
5
 Esquel tendrá un fin de semana intenso con la agenda cultural y deportiva
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -