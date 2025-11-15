Boleros, Bossa y Country: El repertorio sin límites que sonará esta noche en La Casa del Piano

La música local promete una noche intensa y variada. HOY, sábado 15 de noviembre, a las 21:30 horas, el espacio cultural La Casa del Piano (Conesa 1075) será el escenario de "Historias que fueron Canción", un espectáculo que pone las narrativas líricas en el centro de la escena.

El show es encabezado por el trío conformado por Marcelo Marenghi (Voz), Yako Sepulveda (Guitarra y Voz) y Pepe Soria (Percusión). La formación musical tiene como premisa ofrecer un amplio abanico sonoro que desafía las etiquetas.

El Repertorio sin Límites

El repertorio de la noche incluirá tanto canciones propias como covers, con un recorrido vasto que va desde el bolero y el bossa nova hasta el rock, la trova, el merengue, el latino y el country. Una versatilidad que asegura el disfrute de la audiencia.

La propia producción del evento aseguró que se trata de "una noche donde las letras toman el protagonismo, narrando historias que fueron canción".

Quienes deseen asegurar su lugar para esta presentación deben contactarse con antelación, ya que el cupo es limitado.

¿Dónde? La Casa del Piano (Conesa 1075, Esquel)

¿Cuándo? HOY, 21:30 hs.

Valor: $12.000

Reservas: (280) 4400772

F.P