El Bel Canto toma la Comarca: El tenor de Esquel revela los secretos de la ópera que se lucirá esta noche

El Museo Regional de Trevelin será el anfitrión de "Las Voces del Amor", el espectáculo que une el talento del tenor Sergio Vittadini y el pianista Ramiro Luengo. La función se llevará a cabo HOY, sábado 15 de noviembre, a las 20:00 horas, cumpliendo así el deseo de Vittadini de culminar su recorrido anual en la Comarca Andina.

En diálogo con Red43, Vittadini detalló que el concierto de esta noche estará dedicado en su primer tramo a la canción de cámara, repasando piezas de compositores fundamentales como Schubert, Schumann, Fauré y Rajmáninov.

El segundo acto se centrará en una de las épocas más brillantes de la ópera: el Bel Canto. El músico explicó que este período, que abarca de 1820 a 1840, se caracteriza por ser el "canto bello", una etapa donde la voz se vuelve "más ágil, más libre" y donde brillaron figuras como Bellini y Rossini.

El Secreto del Disfrute

El tenor, quien además es docente de técnica vocal en Esquel, enfatizó que, pese a la complejidad del repertorio, el show está pensado para el disfrute de todo el público.

"La gente queda muy feliz, eso es lo que queremos lograr en la gente, que quizás no nos digan tanto qué lindo fraseo, qué bien que tocas el piano, sino que la gente se vaya emocionada", declaró Vittadini.

El artista lleva siete años afincado en Esquel, trabajando en la docencia. En sus clases, demuestra que la técnica vocal es un armazón que sirve para cualquier género, desde el canto lírico hasta boleros, tangos e incluso artistas modernos como Adele o Lady Gaga, priorizando el descubrimiento de la "voz propia" y, sobre todo, que el acto de cantar sea sano.

Las entradas para la función de esta noche en el Museo Regional de Trevelin tienen un valor de $16.000. Las reservas pueden gestionarse al 1162485673.

F.P