14°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 15 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
15 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia avanza con la obra de mejoramiento integral del CAPS Ruca Calil en Puerto Madryn

 El secretario de Infraestructura del Chubut visitó el centro de salud donde indicó que "se atienden más de 30 mil vecinos" de la ciudad portuaria. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, avanza con las obras de mejoramiento integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ruca Calil, ubicado en Marzullo entre Albarracín y España, en el barrio Perón de la ciudad de Puerto Madryn.

 

 

El secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, destacó que “es una obra importante porque en este Centro de Salud se atienden más de 30 mil vecinos de Puerto Madryn”, por lo que remarcó que “esta intervención permitirá que los vecinos cuenten con un espacio moderno, accesible y seguro, lo que representa un paso más en la mejora del sistema sanitario de la ciudad”.

 

 

Asimismo, Tórtola subrayó que “estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Ignacio Torres de mantener y fortalecer la infraestructura sanitaria en toda la provincia, garantizando que cada establecimiento cuente con las condiciones necesarias para una atención de calidad”.

 

 

Detalles de la obra

 

 

El funcionario provincial explicó que “las tareas incluyen la renovación completa de los baños públicos, la adecuación de muros, cielorrasos y cubierta, además de la refacción del entorno exterior, que contempla la reconstrucción de veredas y la instalación de una nueva torre metálica para el tanque de reserva de agua potable”.

 

 

Funcionamiento del servicio de salud

 

 

Desde la cartera de infraestructura de la provincia se informó asimismo que durante el período de ejecución de las obras, el CAPS Ruca Calil permanecerá cerrado al público, dado que las intervenciones interfieren con el normal desarrollo de las actividades que allí se llevan adelante.

 

 

Ante ello se solicita a los vecinos del sector mantenerse informados a través de los comunicados oficiales de la Secretaría de Salud mientras se desarrollen los trabajos.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nilda “Titina” Chemín: solidaridad en modo infinito.
2
 Kevin Ledesma fue condenado por el Jurado Popular; la pena se discutirá la próxima semana
3
 El tiste y trágico final de un cantante de cumbia: lo picó una avispa y murió
4
 Esquel tendrá un fin de semana intenso con la agenda cultural y deportiva
5
 El Proyecto "Frutillas del Viento" recibe distinción del Senado de la Nación
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -