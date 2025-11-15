16°
El éxito del acto de Tradición que movilizó a Alto Río Percy y contó con el apoyo del Intendente

La docente a cargo de la dirección de la escuela N°188 Beatriz Lincheo, destacó que el evento superó las expectativas, con la participación de todas las salas y grados, que brillaron con bailes como el gato y el chamamé.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comunidad educativa de la Escuela N° 188 vive hoy sábado una jornada de celebración por el Día de la Tradición que movilizó a todo el paraje. Beatriz Lincheo, docente a cargo de la dirección, destacó que se trata de la segunda edición del evento, que se consolidó como una fiesta cívica y cultural.

 

 

"Hoy nos encontramos realizando la segunda edición del Día de la Tradición, ya en el predio de Alto Río Percy," señaló Lincheo.

 

 

La jornada comenzó con un desfile masivo convocado por los vecinos, que marchó desde la escuela hasta el predio comunal. La caravana incluyó el paso solemne de las banderas de la institución, el cuerpo estudiantil y un destacado carro de la familia Díaz, que transportó a docentes y alumnos de nivel inicial.

 

 

Autoridades y Espectáculos de Grado

 

La llegada al predio estuvo marcada por la recepción de la Banda Militar, que recibió a la comitiva con sus canciones. En el acto formal, se contó con la presencia de figuras clave de la comunidad.

 

 

"También contamos con la presencia del intendente y de la presidenta de Junta Vecinal de Alto Río Percy, quienes nos ayudaron a izar nuestra bandera," indicó Lincheo.

 

 

 

Tras el izamiento, el acto formal incluyó una serie de números alusivos a cargo de todos los grados, desde nivel inicial hasta sexto. La tradición se hizo presente con bailes típicos como el gato y el chamamé, ejecutados por los estudiantes. El acto formal culminó con el canto a la Escuela N° 188, acompañados por el profesorado de música.

 

 

Juegos, Almuerzo y Bingo de Cierre

 

La fiesta continuó con actividades de campo que congregaron tanto a grandes como a chicos. Luego del cierre formal, comenzaron los juegos hípicos, con competencias para niños y adultos.

 

 

El punto de encuentro social fue el almuerzo compartido. Lincheo resaltó el trabajo colaborativo: los estudiantes disfrutaron de un almuerzo realizado por el personal auxiliar, mientras que la comunidad instaló puestos para el acceso a comidas.

 

 

La jornada de celebración se extenderá hasta la noche, con un gran cierre a cargo de un bingo que consiste en tres rondas y un bingo extra. La directora interina extendió un agradecimiento especial: "Agradecemos mucho a los vecinos y vecinas de Alto Río Percy que convocaron a todo el personal para el desfile, para hacer todo esto posible."

 

 

F.P

 

