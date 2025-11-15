Pronóstico de lluvia débil y ráfagas de viento para Esquel

El pronóstico para el día de hoy sábado 15 de noviembre, espera una temperatura máxima de 15°C a las 14:00 horas, con una sensación térmica que se mantendrá en ese valor.
La jornada comenzará con un 30% de probabilidad de lluvia débil de 0.4 mm cerca de las 8:00 horas, con una temperatura de 12°C.
El cielo estará mayormente cubierto por la mañana, pasando a nubes y claros cerca del mediodía.
El viento será un factor predominante, especialmente por la tarde, con dirección Oeste y ráfagas que alcanzarán los 65 km/h a las 14:00 horas, y los 76 km/h a las 17:00 horas.
La sensación térmica nocturna descenderá a 7°C cerca de las 20:00 y 23:00 horas.
En cuanto a la radiación UV, se espera un índice "Muy Alto" (8) cerca de las 14:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones.
T.B