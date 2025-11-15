15°
Pronóstico de lluvia débil y ráfagas de viento para Esquel

El pronóstico indica una máxima de 15°C para la jornada, pero con ráfagas intensas del Oeste que alcanzarán los 76 km/h. Se recomienda precaución también por el índice UV "Muy Alto" cerca del mediodía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico para el día de hoy sábado 15 de noviembre, espera una temperatura máxima de 15°C a las 14:00 horas, con una sensación térmica que se mantendrá en ese valor.

La jornada comenzará con un 30% de probabilidad de lluvia débil de 0.4 mm cerca de las 8:00 horas, con una temperatura de 12°C.

El cielo estará mayormente cubierto por la mañana, pasando a nubes y claros cerca del mediodía.

El viento será un factor predominante, especialmente por la tarde, con dirección Oeste y ráfagas que alcanzarán los 65 km/h a las 14:00 horas, y los 76 km/h a las 17:00 horas.

La sensación térmica nocturna descenderá a 7°C cerca de las 20:00 y 23:00 horas.

 

En cuanto a la radiación UV, se espera un índice "Muy Alto" (8) cerca de las 14:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

T.B

 

