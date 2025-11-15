Héroes del Mar: El Legado Inmortal de los 44 del ARA San Juan

Hoy, 15 de noviembre, Argentina se une en un profundo y solemne homenaje a los 44 héroes y la única heroína que perdieron la vida a bordo del submarino ARA San Juan.

Esta fecha se establece por ley como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA San Juan, y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino (Ley N° 27.758, promulgada en 2024). Es un día que sella el compromiso de la Nación con la memoria, el sacrificio y la eterna custodia de nuestras aguas.

El Compromiso que Custodiaba el Mar

Hace ocho años, el 8 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpó de Ushuaia. Una semana después, el 15 de noviembre, se perdió todo contacto con el submarino mientras navegaba en las turbulentas aguas del Atlántico Sur, a la altura del Golfo San Jorge, en medio de un fuerte temporal. La última comunicación revelaba la gravedad de la situación a bordo: un incendio en el tanque de baterías número 3.

Durante un año de incansable búsqueda, la esperanza se mantuvo viva. Finalmente, en la madrugada del 17 de noviembre de 2018, la empresa Ocean Infinity, a través del buque noruego Seabed Constructor, localizó los restos del submarino a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a más de 900 metros de profundidad, muy cerca del punto de su última posición.

El Legado de 44 Guardianes

Los 43 hombres y Eliana Krawczyk, la primera oficial submarinista de la Armada Argentina, representan el máximo exponente de valor, sacrificio y compromiso con la defensa de la soberanía argentina en el Mar Argentino.

El propósito de esta conmemoración no es solo recordar la tragedia, sino preservar el legado de quienes dieron su vida en el cumplimiento del deber. A través de actividades de difusión y reflexión, se busca sensibilizar a la sociedad sobre la vital importancia de la custodia y vigilancia de nuestro inmenso territorio marítimo.

El ARA San Juan y sus tripulantes son un faro de la vocación por la Patria. Hoy, Argentina no solo honra a sus héroes, sino que reafirma su derecho y compromiso inquebrantable en la defensa de sus aguas.

En esta fecha, se invita a cada ciudadano a reflexionar sobre la valentía y la misión de quienes protegen nuestra soberanía, manteniendo viva la memoria de estos valientes guardianes del mar.

F.P