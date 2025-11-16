16°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 16 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43
16 de Noviembre de 2025
|
Por Redacción Red43

Yacoub inicia el proceso de compra de ABES, como parte de su plan de expansión

Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

 Yacoub Real Estate & Developers confirmó, tras una ardua negociación, el inicio del proceso de compra de ABES Desarrolladora de negocios SRL, una empresa con más de una década de trayectoria en el rubro, conocida por su participación en proyectos residenciales y corporativos de escala media y alta en La Plata y la región. La operación está dentro del proyecto de expansión de Yacoub Real Estate & Developers. 

 

 

 Esta operación se enmarca en una política que Yacoub Real Estate & Developers viene desplegando en los últimos años en La Plata: la recuperación de estructuras abandonadas o inconclusas y la puesta en valor de emprendimientos que, por circunstancias externas, quedaron detenidos. Este enfoque tuvo un antecedente emblemático en la recuperación de la megaestructura de 18 pisos ubicada en la avenida 7 entre 48 y 49, una obra paralizada durante 40 años que la empresa transformó en un desarrollo contemporáneo que revitaliza el centro platense. 

 

La compra de ABES se alinea con esa impronta, más la capacidad de expansión continua que Yacoub Real Estate & Developers viene llevando a cabo en los últimos años, con más de 20 torres en ejecución y 10 oficinas en la Argentina. 

 

 

 “No se trata únicamente de desarrollo inmobiliario, sino de cumplir un rol activo frente a la ciudad. Las obras inconclusas no solo afectan a quienes compraron una vivienda: impactan en la seguridad, en el valor del m2 y en el paisaje urbano”, afirmó Viviana Yacoub, Presidente y fundadora de la compañía

 

 

 

Con esta operación, Yacoub Real Estate & Developers refuerza su papel como una de las empresas más dinámicas y socialmente responsables de la región, apostando por un modelo de gestión que une desarrollo, recuperación estructural y compromiso urbano. 

 

"Esta adquisición es parte de nuestro crecimiento expansivo y también demuestra cómo Yacoub siempre sigue apostando a la ciudad que tanto queremos los platenses", destacó Juan Segundo M. Yacoub, vicepresidente de la compañía. 

 

 

 

El proceso de compra de ABES no solo rescata obras paralizadas: redefine el estándar de cómo una desarrolladora puede intervenir para mejorar la ciudad, con el compromiso de una marca que continúa marcando el camino. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El maestro Gabriel Egmann emocionó con su discurso en la Escuela 188 sobre el verdadero sentido de la tradición
2
 El éxito del acto de Tradición que movilizó a Alto Río Percy y contó con el apoyo del Intendente
3
 La memoria viva de Don Toto, un carrero de toda la vida en Río Percy
4
 Detuvieron al abuelo acusado de abuso sexual agravado contra su nieta en Esquel
5
 QEPD Ercilia Enriqueta Calderero (Chita)
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -