El piloto Alejandro Frangioli falleció por un paro cardíaco durante la clasificación del turismo internacional

El automovilismo argentino se encuentra de luto tras la trágica muerte de Alejandro Frangioli, un piloto de 66 años, ocurrida durante la última vuelta de la clasificación de la Clase 2 del Turismo Internacional en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Frangioli, reconocido por su extensa trayectoria y sus múltiples títulos en la categoría, se desvaneció al volante de su Ford Fiesta y sufrió un paro cardíaco en plena competencia.

En el lugar se encontraba Guillermo Quiroga, yerno de Frangioli, quien brindó detalles sobre la condición de salud preexistente del piloto. Quiroga explicó que Frangioli había sufrido previamente un paro cardíaco, contaba con tres stents coronarios y seguía un tratamiento médico.

La policía intervino para realizar las actuaciones de rigor y el caso fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”. No se dispuso una investigación penal, dado el cuadro clínico preexistente del piloto.

Una Trayectoria de Más de Dos Décadas y Tres Títulos

Alejandro Frangioli, oriundo de la ciudad de Resistencia, Chaco, tiene una larga trayectoria en categorías zonales del automovilismo argentino. Sus inicios se remontan a competencias promocionales como la Copa Corsa y la Monomarca Gol, para luego ascender a categorías como la Monomarca Kia y el Desafío Fiesta.

Su primera consagración nacional fue en 2004 en el Desafío Fiesta, año en el que ingresó al Turismo Internacional. En esta disciplina, Frangioli alcanzó sus mayores logros, coronándose campeón de la Clase Súper en 2005, 2006 y 2018. En este 2025, el piloto era uno de los protagonistas de la Clase 2. Su permanencia en la categoría se extendió por más de 20 temporadas, lo que lo consolidó como uno de los pilotos más exitosos de su historia.

Además de su carrera deportiva, Frangioli, quien también era empresario del transporte, tuvo una faceta como dirigente entre 2012 y 2016, al desempeñarse como director del Autódromo Santiago Yaco Guarnieri en Chaco. Su pasión y compromiso con el desarrollo de la actividad lo convirtieron en una referencia para colegas y aficionados.





El Profundo Pesar de la Comunidad Automovilística

La noticia de su fallecimiento generó un profundo impacto en la comunidad automovilística. La categoría Turismo Internacional expresó su pesar a través de un comunicado en redes sociales, lamentando la pérdida y enviando condolencias. El comunicado citó: “Lamentamos informar el fallecimiento del piloto de nuestra categoría Alejandro Frangioli, campeón 2005, 2006 y 2018 de la Clase Súper, y en este 2025 presente siendo gran protagonista dentro de la Clase 2, no tenemos palabras para expresar en este irreparable momento y enviamos condolencias a todos sus seres queridos y familiares”.

Por su parte, la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) también destacó la trayectoria del piloto y su entusiasmo por el deporte.

El comunicado de la ACTC indicó que “Frangioli, oriundo de la ciudad de Resistencia, Chaco, tuvo una descompensación mientras disputaba la primera final del T. Internacional con su Ford Fiesta. Los médicos acudieron pronto para su atención, le hicieron las maniobras de resucitación de protocolo y luego lo trasladaron al centro de atención del autódromo”.

La nota de la ACTC concluyó recordando su vida personal y profesional: “Empresario del transporte, tenía 66 años y era un entusiasta del automovilismo deportivo desde siempre. Se inició en el automovilismo zonal, luego recaló en el Turismo Internacional consiguiendo tres títulos en la Clase Súper y esta temporada luchaba para quedarse con el campeonato de la Clase 2. Una pérdida enorme, de una buena persona, apasionado por los fierros al que seguramente recordaremos por siempre. Rezamos por su descanso en paz y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos”.







