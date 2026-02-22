Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel

La División Policial de Investigaciones de Esquel dio por finalizado el operativo de búsqueda luego de localizar al ciudadano de 38 años cuya desaparición había generado preocupación en la comunidad local.

Según los reportes oficiales, el hallazgo se produjo tras activar los protocolos de paradero que incluyeron el relevamiento de testimonios y el seguimiento de pistas sobre sus últimos movimientos.

Una vez encontrado, se constató que no presentaba lesiones ni signos de criminalidad, por lo que fue asistido por el personal correspondiente y se notificó de inmediato a sus familiares directos para dar tranquilidad al entorno cercano.

La policía agradeció la colaboración de la población en la difusión del caso, destacando que la rápida circulación de la información fue clave para dar con su ubicación en un corto periodo de tiempo desde que se realizó la denuncia formal. Con su aparición, la justicia local procedió a dejar sin efecto la circular de búsqueda que se mantenía vigente en toda la región.

E.B.W.