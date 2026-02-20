26°
Denuncian intencionalidad del nuevo foco de incendio en PNLA

La Policía Federal Argentina está en camino para realizar las pericias correspondientes.
Escuchar esta nota

Escuchar esta nota

Este viernes 20 de febrero, un importante operativo se desplegó en la zona Sur del Parque Nacional Los Alerces tras un aviso de alerta recibido anoche en la guardia del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias.

 

El foco, denominado "La Tapera", es combatido por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), quienes se encuentran desplegando 6 medios aéreos: 2 aviones anfibios, 3 aviones hidrantes y un helicóptero.

 

A eso, se le suma el trabajo en tierra de 43 Brigadistas desplegados de Policía Federal, Parques Nacionales, Chubut y Catamarca. 

 


Este nuevo foco fue intencional, informaron las autoridades de Parques Nacionales, quienes están radicando la denuncia e informaron que "peritos de la Policía Federal Argentina están en camino para realizar las pericias correspondientes".

 

Desde la Intendencia del parque solicitaron no circular en la zona de operaciones debido al despliegue de móviles de emergencia, aeronaves y embarcaciones. La navegación en el sector sur del lago Futalaufquen y en el embalse Amutuy Quimey permanece restringida por tareas de recarga de aviones y helicópteros, y las sendas La Balsa y Laguna Toro fueron cerradas de manera preventiva.

 

Los servicios turísticos de la zona centro y norte del parque funcionan con normalidad.

 

SL

 

 

