Teatro inmersivo en El Hoyo: "Alicia en el Laberinto de las Maravillas"

Hay historias que no solo se leen o se ven, sino que se caminan. Bajo esa premisa, Laberinto Patagonia invita a vecinos y turistas a participar de una propuesta teatral diferente: "Alicia en el Laberinto de las Maravillas". La cita será este viernes 21 de febrero a las 18:00 hs en el predio ubicado en El Hoyo.

Una experiencia sin cuarta pared

A diferencia del teatro convencional, esta obra sucede dentro del parque y forma parte del mismo recorrido. El público podrá cruzarse con los icónicos personajes mientras transita los senderos del laberinto, permitiendo que el paisaje sea un protagonista más de la trama.

La actividad es producida por Laberinto Patagonia y llevada adelante por el Grupo Teatral Alice. Lo destacado es que la propuesta no tiene costo adicional a la entrada del parque y no requiere reserva previa, permitiendo que todos los visitantes de esa tarde se sumerjan en el mundo de Alicia de manera espontánea.

Ficha artística y equipo

Bajo la dirección de Natalia Villanueva, el elenco está compuesto por:

Alaia Kuma como Alicia.

Leandro Giovinazzo (El Conejo / La Liebre).

Lila Giménez (La Oruga).

Charly Caggiano (El Sombrerero).

Natalia Villanueva (La Reina de Corazones).

El despliegue visual cuenta con el vestuario de Cristina Andén y el maquillaje de Kami Durand, elementos clave para recrear la atmósfera fantástica en medio del entorno natural de la Comarca Andina.









