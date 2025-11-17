16°
18° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 17 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
17 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Plan nacional para desbaratar redes de narcotráfico y contrabando en el corredor del Paraná

La iniciativa apunta a combatir el narcotráfico, el contrabando y otros delitos complejos en la Hidrovía Paraná–Paraguay mediante más tecnología, controles y coordinación entre fuerzas nacionales y organismos internacionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Seguridad puso en marcha el “Plan Paraná”, una estrategia integral destinada a fortalecer el control estatal sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay, corredor importante para el comercio regional y cada vez más vulnerable al accionar del crimen organizado.

 

La medida, formalizada a través de la Resolución 1307/2025, responde a la creciente actividad de redes dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el lavado de activos, que se aprovechan de la extensión de la vía fluvial y de las limitaciones de los sistemas de control tradicionales.

 

El plan contempla la incorporación de tecnología avanzada —radares, drones, cámaras térmicas y monitoreo en tiempo real—, además de un esquema de cooperación interagencial con fuerzas federales, policías provinciales, organismos de control y agencias internacionales especializadas.

 

En su despliegue territorial, la estrategia prevé fases operativas distribuidas en polígonos de intervención que abarcan desde el norte de Chaco y Corrientes hasta Buenos Aires, con la posibilidad de ampliarse según evolucionen las amenazas detectadas.

 

La coordinación general quedará en manos de la Secretaría de Seguridad Nacional, mientras que la operatividad diaria será asumida por el Comando Unificado “Plan Paraná”, integrado por las fuerzas federales y con participación de provincias y organismos como Aduanas, AFIP y Migraciones.

 

Según la cartera de Seguridad, el objetivo es claro: recuperar el control de una vía estratégica y frenar las actividades ilícitas que se intensificaron en los últimos años.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta naranja por vientos: Suspenden las clases este lunes 17 en cuatro regionales
2
 Alerta Roja por vientos: Enterate que actividades, instituciones y servicios están suspendidos
3
 Alerta roja por vientos restringe el tránsito de vehículos en cuatro rutas nacionales de Chubut y Santa Cruz
4
 Detuvieron al abuelo acusado de abuso sexual agravado contra su nieta en Esquel
5
 Torres recorrió obras turísticas en Esquel
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 QEPD Víctor Homero Argel
3
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -