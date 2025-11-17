Se suspende la recolección de residuos por la tarde

En la mañana de hoy, el servicio de recolección de basura se vio dificultado por las condiciones de viento en la región.



Debido a las condiciones climáticas desfavorables y los fuertes vientos, este lunes por la tarde no habrá servicio de recolección de residuos en la ciudad.

Para evitar voladuras y mantener el orden en nuestras calles, solicitamos a los vecinos no sacar los residuos hasta el día martes, cuando el servicio volverá a funcionar con normalidad.

Agradecemos la comprensión y el compromiso de siempre