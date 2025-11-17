Se suspende la recolección de residuos por la tarde

17 de Noviembre de 2025
sociedad |
En la mañana de hoy, el servicio de recolección de basura se vio dificultado por las condiciones de viento en la región.
Debido a las condiciones climáticas desfavorables y los fuertes vientos, este lunes por la tarde no habrá servicio de recolección de residuos en la ciudad.
Para evitar voladuras y mantener el orden en nuestras calles, solicitamos a los vecinos no sacar los residuos hasta el día martes, cuando el servicio volverá a funcionar con normalidad.
Agradecemos la comprensión y el compromiso de siempre
