Verano crítico en Esquel: convocan a una charla de prevención de incendios

Cáritas Prelatura de Esquel convocó a toda la comunidad a una charla abierta sobre “Prevención de Incendios de Interfase”, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre a las 18:00 hs en la Capilla Cristo Obrero, ubicada en avenida Perón y Humphreys. La propuesta busca ofrecer información clara y accesible en un contexto climático especialmente complejo.

El encuentro contará con la participación de personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, quienes compartirán recomendaciones prácticas para evitar incendios, actuar de manera segura ante una emergencia y fortalecer la preparación de viviendas y barrios que se encuentran en zonas de interfase entre sectores urbanos y forestales.

La actividad se realiza en un momento crítico para la región, que atraviesa una sequía severa y enfrenta un pronóstico de verano con altísimo riesgo de incendios debido a la escasez de agua y las condiciones ambientales extremas. En este marco, la preparación comunitaria se vuelve indispensable.

Uno de los ejes centrales de la charla será el uso responsable del agua, recurso importante tanto para la prevención como para el combate del fuego. Desde Cáritas remarcaron que la participación de la comunidad es fundamental para reducir riesgos y fortalecer el cuidado colectivo.

La actividad es libre y gratuita, y está destinada a vecinos, instituciones, organizaciones y a todas las personas interesadas en sumar herramientas para mejorar la prevención y la preparación frente a posibles emergencias.

R.G.