18°
18° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 17 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelChubutRed43Alarma de incendio
17 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Verano crítico en Esquel: convocan a una charla de prevención de incendios

Cáritas Prelatura de Esquel invita a participar de un encuentro abierto sobre prevención de incendios de interfase, este miércoles 19 de noviembre a las 18:00 hs en la Capilla Cristo Obrero.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cáritas Prelatura de Esquel convocó a toda la comunidad a una charla abierta sobre “Prevención de Incendios de Interfase”, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre a las 18:00 hs en la Capilla Cristo Obrero, ubicada en avenida Perón y Humphreys. La propuesta busca ofrecer información clara y accesible en un contexto climático especialmente complejo.

 

El encuentro contará con la participación de personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, quienes compartirán recomendaciones prácticas para evitar incendios, actuar de manera segura ante una emergencia y fortalecer la preparación de viviendas y barrios que se encuentran en zonas de interfase entre sectores urbanos y forestales.

 

 

 

La actividad se realiza en un momento crítico para la región, que atraviesa una sequía severa y enfrenta un pronóstico de verano con altísimo riesgo de incendios debido a la escasez de agua y las condiciones ambientales extremas. En este marco, la preparación comunitaria se vuelve indispensable.

 

Uno de los ejes centrales de la charla será el uso responsable del agua, recurso importante tanto para la prevención como para el combate del fuego. Desde Cáritas remarcaron que la participación de la comunidad es fundamental para reducir riesgos y fortalecer el cuidado colectivo.

 

La actividad es libre y gratuita, y está destinada a vecinos, instituciones, organizaciones y a todas las personas interesadas en sumar herramientas para mejorar la prevención y la preparación frente a posibles emergencias.

 

 

R.G. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta naranja por vientos: Suspenden las clases este lunes 17 en cuatro regionales
2
 Alerta Roja por vientos: Enterate que actividades, instituciones y servicios están suspendidos
3
 Alerta roja por vientos restringe el tránsito de vehículos en cuatro rutas nacionales de Chubut y Santa Cruz
4
 Torres recorrió obras turísticas en Esquel
5
 Fauna Urbana refuerza controles por perros sueltos y advierte que aplicará sanciones
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 QEPD Víctor Homero Argel
3
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -