16°
18° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 17 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
17 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut mantiene la atención sanitaria pese al fuerte alerta por vientos

Desde la cartera sanitaria chubutense, que conduce Denise Acosta, se indicó que estará garantizada la atención sanitaria ante cualquier eventualidad. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informa que ante las alertas por fuertes vientos previstas para este lunes 17, se establecieron protocolos para el funcionamiento de los establecimientos sanitarios en toda la provincia.

 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta roja por vientos en los departamentos de Meseta de Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el Sudoeste de Florentino Ameghino, teniendo en cuenta que, en estas zonas, los establecimientos de salud deberán garantizar la atención mínima esencial, priorizar la seguridad del personal y de los usuarios, y evitar actividades o traslados que no sean indispensables.

 

Asimismo, se mantienen vigentes las alertas naranja y amarilla en otras áreas del territorio provincial. En ambos casos, la Secretaría de Salud indica mantener la actividad normal con extrema precaución en la circulación, evitando traslados que no sean urgentes y reforzando las medidas de resguardo en los establecimientos.

 

En ese marco, se reiteró desde la Secretaría de Salud, que estará garantizada la atención sanitaria ante cualquier eventualidad, y que se informarán las novedades de forma actualizada a través de las redes oficiales.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta naranja por vientos: Suspenden las clases este lunes 17 en cuatro regionales
2
 Alerta Roja por vientos: Enterate que actividades, instituciones y servicios están suspendidos
3
 Alerta roja por vientos restringe el tránsito de vehículos en cuatro rutas nacionales de Chubut y Santa Cruz
4
 Detuvieron al abuelo acusado de abuso sexual agravado contra su nieta en Esquel
5
 Torres recorrió obras turísticas en Esquel
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 QEPD Víctor Homero Argel
3
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -