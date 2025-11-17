16°
17 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Celebran el nuevo estacionamiento y remodelaciones en la sucursal de Farmacias Patagónicas

Este miércoles, con música en vivo y más actividades desde el mediodía, el local de 25 de Mayo 543 invita a la comunidad a celebrar sus avances.
Por Redacción Red43

Este miércoles 19 de noviembre desde las 13:30 horas, Farmacias Patagónicas invita a toda la comunidad de Esquel y alrededores a vivir una tarde única con la inauguración de su nuevo estacionamiento y la presentación oficial de la remodelación completa de la sucursal.

 

Desde la Gerencia de Farmacias Patagónicas destacan que esta obra fue diseñada con un solo objetivo: mejorar la experiencia de la gente. El nuevo estacionamiento permitirá que personas con urgencias, familias, adultos mayores, personas con movilidad reducida y clientes de la zona puedan acceder con más seguridad, más rapidez y más comodidad.

 

“Siempre pensamos en nuestros vecinos. Cada mejora que hacemos tiene que servirle a la gente. Este estacionamiento nace para eso: para facilitarles la vida”, afirmaron desde la Dirección de la empresa.

 

La remodelación incluye mejoras estructurales, estéticas y de servicio, manteniendo la esencia de siempre:

 


●    Atención personalizada

 

●    Equipo profesional permanente
 
●    Dermocosmética y perfumería

 

●    Toma de presión y asesoramiento de salud

 

●    Atención 24 horas

 


Este año, además, Farmacias Patagónicas alcanzó un hito histórico: es la primera empresa farmacéutica de la provincia de Chubut en contar con sucursales 24 horas en sus cinco ciudades más importantes.
También se suma el envío a domicilio, que permite que cada vecino pueda comprar desde la comodidad de su casa.

 


Una fiesta para toda la comunidad

 


La jornada del 19 de noviembre tendrá propuestas para todas las edades:

 

●    Regalos y juegos

 

●    Música en vivo

 

●    Foodtrucks

 

●    Clase de Zumba

 

●    Feriantes locales

 

●    Servicios de maquillaje

 

●    Testeos de piel

 

●    Glitter bar

 

●    Chocolatada del Ejército

 

●    Sorpresas durante toda la tarde
 

 

