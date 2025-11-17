16°
Lunes 17 de Noviembre de 2025
17 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Turismo, transitabilidad y servicios: los ejes en una reunión de ese área en Cholila

El pasado viernes 14 de noviembre, se llevó adelante en Cholila una importante reunión con prestadores turísticos locales, representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Naturales Protegidas, y la Dirección Municipal de Turismo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado viernes 14 de noviembre, se llevó adelante en Cholila una importante reunión con prestadores turísticos locales, representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Naturales Protegidas, y la Dirección Municipal de Turismo.

 

En este encuentro se presentó al nuevo Delegado Regional, Alec Byrne, y al nuevo Director Operativo, Gabriel Cortinovic, quienes compartieron la línea de trabajo provincial y escucharon las inquietudes de los prestadores.

 

Durante la reunión se abordaron temas clave para el desarrollo turístico de Cholila, entre ellos:

 


• Transitabilidad y estado de caminos.
• Servicios públicos vinculados a la actividad.
• La necesidad de definir el perfil del turista que visita nuestra localidad.
• Procesos de habilitaciones y regularización.
• Y las posibilidades de trabajo conjunto para fortalecer la promoción del destino, tanto a nivel comarcal como provincial y nacional.

 

Seguimos articulando con el sector turístico para consolidar un desarrollo ordenado, sostenible y participativo para Cholila y sus valles.

 

