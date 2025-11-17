18°
Lunes 17 de Noviembre de 2025
sociedad
Suspenden clases en turno tarde en distintas zonas de Chubut, por el alerta de fuertes vientos

Ante condiciones climáticas de riesgo el Ministerio de Educación toma medidas preventivas para las regiones II y IV 

 

No habrá actividades presenciales durante todo el turno tarde de este lunes 17 de noviembre en establecimientos escolares de Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y Meseta.

 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, comunica para las regiones II (cuyas cabeceras incluyen Puerto Madryn y Puerto Pirámides) y IV (Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y Meseta) que, ante la profundización de las condiciones climáticas de riesgo anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, se adoptarán medidas especiales para el funcionamiento escolar durante el turno tarde de este lunes 17 de noviembre.

 

El incremento previsto en la intensidad del viento durante la tarde obliga a readecuar el funcionamiento escolar. Por ello, las actividades presenciales del turno tarde, vespertino y noche, de todos los Niveles y Modalidades, en las regiones II y IV no se desarrollarán en el día de la fecha.

 

El Ministerio de Educación recuerda que estas definiciones se toman a partir de criterios técnicos y preventivos, priorizando la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

 

Recomendaciones y vías oficiales de información

 

Las autoridades provinciales aconsejan extremar precauciones, asegurar objetos y estructuras, y evitar la circulación durante los momentos de mayor intensidad del viento. Para emergencias, se encuentran disponibles las líneas 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil) y el 0800-666-2447 de Protección Ciudadana.

 

El Ministerio de Educación continuará monitoreando la evolución del fenómeno junto al Ministerio de Seguridad y Justicia y comunicará cualquier novedad mediante los canales institucionales oficiales.

 

