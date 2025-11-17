La provincia espera más vientos intensos al mediodía

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la actualización de los alertas nivel rojo, naranja y amarillo por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional previstos para el lunes 17 de noviembre.

La zona con alerta roja continuará siendo afectada hasta horas de la tarde, con vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 90 km/h con ráfagas que podrían superar los 140 km/h. Luego pasara a nivel naranja.



La mayor intensidad se espera hacia el mediodía.

En las zonas naranja, hasta horas de la tarde, se esperan vientos del oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 130 km/h.

En las zonas amarillas, hasta horas de la tarde, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.