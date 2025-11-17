Torres y Taccetta analizan la agenda de obra pública y el desarrollo de servicios en Esquel

En el marco de la reciente visita del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, a Esquel, el intendente Matías Taccetta ofreció un detallado informe sobre el avance de las inversiones privadas en turismo y la agenda de obras públicas prioritarias que se gestionan para la ciudad.

Taccetta reveló que ya conversó con el gobernador para asegurar la inclusión de la Cloaca Máxima en el Presupuesto Provincial, uno de los pedidos más importantes de la administración local.

El intendente confirmó que existe el compromiso de Torres de incorporar esta obra, valuada en aproximadamente $2.500 millones de pesos. La Cloaca Máxima es urgente, ya que el servicio actual de la ciudad se encuentra “colapsado”. La obra no solo dará solución al sector Buenos Aires, sino que también permitirá el desarrollo de nuevos lotes en la futura Avenida Alfoncín.

Proyectos Turísticos en Marcha y Nuevas Inversiones

Durante la visita del Gobernador, se supervisaron proyectos clave que se enmarcan en la agenda de desarrollo económico y empleo:

Laderas: Taccetta informó que el complejo inmobiliario LADERAS, impulsado por sindicatos policiales, ya se encuentra en construcción, generando trabajo para aproximadamente 50 personas. El proyecto consta de 14 unidades con un estilo de hostería y cabañas, incluyendo una pileta climatizada, en la zona alta de la ciudad.

Hotel CINI Carao: El intendente mencionó que se trata de la inversión de un empresario de Jujuy que planea un hotel de 60 habitaciones. Actualmente, el municipio está a la espera de la presentación de la documentación para dar inicio a la obra, que surge de una negociación entre privados.

Otras Obras Estratégicas en la Agenda

Además de la Cloaca Máxima, Taccetta confirmó la gestión de otros proyectos de infraestructura ante el gobierno provincial y nacional:

Obra Eléctrica y Gas: Se está gestionando la obra eléctrica de Legua 7 ante el gobierno nacional, y se trabaja en una obra de gas en Gobernador Costa que permitirá varias conexiones en Esquel.

Captación de Aguas Mineras: La obra de captación de aguas mineras ya ha iniciado.

Proyectos Futuros: El intendente también mencionó planes a futuro como la construcción del natatorio y distintas escuelas.

F.P