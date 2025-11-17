Tierra, piedras y viento: el paisaje en la ruta entre Gualjaina y Costa de Lepá

Durante este lunes atípico, de alertas meteorológicas en toda la provincia donde se esperan vientos del oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 130 km/h, las postales que dejan los paisajes patagónicos no dejan de asombrar.

Tierra, tierra y más tierra es lo que se ve en la ruta entre Gualjaina y Costa de Lepá, un paisaje peligroso por la falta de visibilidad y posibilidad de que una piedra te rompa vidrios u otras partes del auto.

La alerta se mantiene para la tarde de hoy inclusive, por lo que se recomienda no hacer ninguna actividad al aire libre que no sea estrictamente necesaria y con los recaudos correspondientes ante la posibilidad de caída de ramas, tierra, postes o cualquier otro objeto que pueda ser arrastrado por el viento.