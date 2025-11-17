Esquel suspende el Estacionamiento Medido por la emergencia climática

En el marco del alerta naranja por vientos intensos que afecta a toda la región patagónica, la Municipalidad de Esquel informó que hoy, lunes 17 de noviembre, no funcionará el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad.

La medida se toma como parte del protocolo preventivo ante las condiciones climáticas adversas que superan los umbrales de seguridad establecidos. La decisión busca evitar inconvenientes y resguardar tanto a los trabajadores del sistema como a los vecinos que deben circular por la ciudad.

Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse informada por los canales oficiales y extremar las precauciones ante las fuertes ráfagas que se esperan durante toda la jornada.

R.G.