Comodoro Rivadavia, paralizada por el viento

Comodoro Rivadavia vive este lunes 17 de noviembre un escenario inédito, marcado por un temporal de viento que obligó a frenar la actividad urbana casi por completo. Desde el amanecer, la ciudad quedó sumergida en un ambiente denso, con polvo en suspensión, nula visibilidad y ráfagas que se intensifican por momentos, poniendo en riesgo cualquier tipo de circulación.

La alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional anticipa vientos que podrían trepar hasta los 140 km/h, una condición que derivó en la suspensión del transporte público, el cierre de entidades bancarias y la recomendación explícita de no salir de los hogares salvo por emergencias.

El panorama en las calles refleja la magnitud del fenómeno: arterias habitualmente congestionadas permanecen vacías, mientras los pocos vehículos que se animan a transitar lo hacen con extrema cautela. Las ráfagas más fuertes, registradas de manera intermitente, levantan nubes de tierra que cubren por completo la vista y tornan peligroso tanto el tránsito como la movilidad peatonal.

Aunque algunos comercios eligieron abrir sus puertas de forma limitada, la mayoría de la actividad económica quedó paralizada. En medio de la quietud general, quienes sostienen cierto movimiento son los trabajadores de reparto, encargados de abastecer comercios y hogares pese al clima adverso.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de permanecer resguardados y seguir las indicaciones oficiales, dado que el viento podría intensificarse hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando se espera el punto más crítico del temporal.

R.G.