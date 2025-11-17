Abren las preinscripciones para la tecnicatura en periodismo deportivo en el ISFD 804

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 804, Sede Trevelin, ha anunciado la apertura de preinscripciones para una nueva propuesta educativa: la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo. Esta carrera se incorpora a la Oferta Académica 2026 del instituto.

El proceso de preinscripciones comienza hoy, 17 de noviembre de 2025, y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025. Los interesados deberán realizar el trámite exclusivamente a través de la plataforma DINO, cuyo enlace de acceso es https://www.dino.gob.ar/ .

La carrera cuenta con cupos limitados y presenta una estructura curricular diseñada para formar profesionales integrales en el campo del periodismo especializado.

Estructura Curricular

El plan de estudios está distribuido en tres años:

1° año: Incluye materias fundamentales como Sociología del Deporte, Historia del Deporte Mundial, Inglés Técnico I, Teoría de la Comunicación, Metodología de la Investigación Periodística, Redacción Deportiva I, Comunicación Audiovisual I, Producción Radiofónica, y Práctica Profesionalizante I (Inicial).

2° año: Se profundiza con Economía del Deporte, Legislación Deportiva, Historia del Periodismo Deportivo, Semiología y Análisis del Discurso Deportivo, Redacción Deportiva II, Periodismo de Investigación Deportiva, Deportes Colectivos e Individuales, y Práctica Profesionalizante II (Intermedia).

3° año: El foco se pone en la especialización con Ética y Deontología Periodística, Psicología de la Comunicación Deportiva, Periodismo Digital y Redes Sociales, Narrativas Transmedia en Deporte, Cobertura de Eventos Masivos, Unidad de Definición Institucional, y Práctica Profesionalizante III (Avanzada).

F.P