17°
18° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 17 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelDeporteisfd 804Trevelincarrera
17 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Abren las preinscripciones para la tecnicatura en periodismo deportivo en el ISFD 804

La inscripción para el ciclo lectivo 2026 se realiza de manera online a través de la plataforma del gobierno chubutense y finaliza el 15 de diciembre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 804, Sede Trevelin, ha anunciado la apertura de preinscripciones para una nueva propuesta educativa: la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo. Esta carrera se incorpora a la Oferta Académica 2026 del instituto.

 

 

El proceso de preinscripciones comienza hoy, 17 de noviembre de 2025, y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025. Los interesados deberán realizar el trámite exclusivamente a través de la plataforma DINO, cuyo enlace de acceso es https://www.dino.gob.ar/.

 

 

La carrera cuenta con cupos limitados y presenta una estructura curricular diseñada para formar profesionales integrales en el campo del periodismo especializado.

 

 

 

Estructura Curricular

 

El plan de estudios está distribuido en tres años:

 

 

  • 1° año: Incluye materias fundamentales como Sociología del Deporte, Historia del Deporte Mundial, Inglés Técnico I, Teoría de la Comunicación, Metodología de la Investigación Periodística, Redacción Deportiva I, Comunicación Audiovisual I, Producción Radiofónica, y Práctica Profesionalizante I (Inicial).

     

 

  • 2° año: Se profundiza con Economía del Deporte, Legislación Deportiva, Historia del Periodismo Deportivo, Semiología y Análisis del Discurso Deportivo, Redacción Deportiva II, Periodismo de Investigación Deportiva, Deportes Colectivos e Individuales, y Práctica Profesionalizante II (Intermedia).

     

 

  • 3° año: El foco se pone en la especialización con Ética y Deontología Periodística, Psicología de la Comunicación Deportiva, Periodismo Digital y Redes Sociales, Narrativas Transmedia en Deporte, Cobertura de Eventos Masivos, Unidad de Definición Institucional, y Práctica Profesionalizante III (Avanzada).

     

 

 

 

 

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta naranja por vientos: Suspenden las clases este lunes 17 en cuatro regionales
2
 Alerta Roja por vientos: Enterate que actividades, instituciones y servicios están suspendidos
3
 Alerta roja por vientos restringe el tránsito de vehículos en cuatro rutas nacionales de Chubut y Santa Cruz
4
 Torres recorrió obras turísticas en Esquel
5
 Cable caído generó chispas y un principio de incendio
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 QEPD Víctor Homero Argel
3
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -