Déficit Hídrico: La Cooperativa alerta por falta de agua y pide racionalizar el uso para evitar cortes en barrios altos

La vocera de la Cooperativa 16 de Octubre, Sol Ferrada, dialogó con Red43 y reiteró el llamado a la población a realizar un consumo racional del agua ante la declaración de emergencia hídrica y el aumento de las temperaturas. Ferrada recordó que el sistema de distribución de la Cooperativa da abasto, "pero siempre y cuando tengamos un consumo racional del agua".

Ferrada enfatizó que la declaración de emergencia hídrica, anunciada meses atrás, es una realidad que se agudiza con el calor, lo que provoca un incremento automático en el consumo.

Usos No Permitidos y Prioridad de Consumo Humano

La vocera fue categórica al señalar los usos del agua que deben evitarse, ya que la prioridad de la Cooperativa es el uso humano y consumo.

Derroche: Se debe evitar el derroche y el juego de agua .

Usos Externos: Queda fuera de la prioridad el uso para llenado y vaciado de piletas, el lavado de autos y veredas, y el riego.

Ferrada lamentó que los usos irracionales son evidentes en la zona baja de las ciudades, donde se nota el riego fuera de horario o excesivo.

Consecuencias para Barrios Altos y Maniobras de la Cooperativa

La vocera advirtió que los vecinos que más rápido sufren las consecuencias de la falta de agua son los de los barrios altos en ambas ciudades. Para proteger las reservas y estabilizar el servicio en estas zonas, la Cooperativa se ve obligada a realizar maniobras.

Baja de Presión: En situaciones críticas, la Cooperativa baja la presión de noche en las redes centrales (zonas bajas) para que las reservas puedan recuperarse.

Regulación de Consumo: El objetivo de bajar la presión es que el agua alcance para el consumo interno de las viviendas, pero no para usos externos como regar. Si la población deja el agua corriendo en el patio, las reservas se vuelven a desabastecer.

Alerta sobre Napas y Riego

Ferrada extendió el llamado a la conciencia a quienes utilizan perforaciones privadas, ya que las napas están bajando. La vocera usó una analogía para explicar que el agua es un recurso general y que, al darle un uso irracional, “estamos todos pinchando la misma pileta que está bajo la tierra”.

Finalmente, recordó que regar durante las horas pico de sol no es efectivo porque el agua se evapora. El mensaje central es que el agua debe cuidarse independientemente de su origen.

F.P