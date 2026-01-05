33°
Lunes 05 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Taccetta estará junto al gobernador en la reunión sobre la emergencia hídrica e ígnea en la región

El intendente explicó que será parte de la reunión convocada en Las Golondrinas, y que además, el gobernador Torres estará en Esquel.
El intendente Matías Taccetta estuvo reunido con el gobernador Ignacio Torres y en el día de hoy se reencontrarán en la reunión sobre la emergencia ignea en la comarca, convocada en La Golondrinas.

 

Tacceta explicó que "va a estar viajando a Golondrinas, donde tenemos una reunión de gabinete provincial junto a los intendentes de la comarca. Vamos a volver a las 17 horas y vamos a tener una actividad con jubilados en el CAF de nuestra ciudad".

 


Las emergencias tanto ígnea como hídrica son los temas principales que involucran a Esquel: "en nuestra ciudad y en todas las ciudades de la comarca. Es preocupante, aprovecho y pedimos a los vecinos mayor colaboración en cuanto al cuidado de algo tan esencial y elemental como es el agua".

 


El día de hoy 5 de enero, se comienza a entregar la factibilidad de nuevas conexiones de gas para la ciudad: "Las primeras conexiones de gas en nuestra ciudad, gracias a esta obra importante como fue la planta compresora en Gobernador Costa. A partir del día de hoy, 5 de enero, ya empezaron a otorgar factibilidad".

 


Y sobre el mismo tema con la empresa Camuzzi, el intendente explicó que avanzaron respecto a los detalles finales del nuevo natatorio: "Hoy se está inaugurando, ya empieza un funcionamiento normal y queremos estar mañana presentes".

 

