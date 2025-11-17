El pronóstico del tiempo en Esquel para este lunes 17 de noviembre

El clima para hoy, lunes 17 de noviembre en Esquel, estará caracterizado por un cielo mayormente cubierto en la mañana, con la posibilidad de lluvia débil. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C a las 7:00 hs, con una sensación térmica de 5°C, y alcanzarán un máximo de 16°C por la tarde, entre las 14:00 hs y las 17:00 hs, con una sensación térmica igual a la temperatura.

El fenómeno meteorológico más destacado será el viento fuerte con ráfagas que se mantendrán intensas durante gran parte del día, en concordancia con la Alerta Roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A partir de las 9:00 hs, la dirección predominante del viento será del Oeste, con velocidades de hasta 79 km/h en la mañana. Las ráfagas alcanzarán su punto más alto entre las 14:00 hs y las 17:00 hs, llegando hasta los 91 km/h. Incluso en la noche, el viento se mantendrá con ráfagas de hasta 82 km/h a las 20:00 hs.

Se prevé una lluvia débil alrededor de las 11:00 hs, con una probabilidad del 90% y un acumulado de 1.6 mm, con una sensación térmica de 13°C. Las ráfagas durante el mediodía podrían desplazar objetos hacia la calzada, y se recomienda precaución al circular.



T.B