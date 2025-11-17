Elecciones Chile: habrá balotaje en diciembre

Chile acudió a las urnas para elegir al sucesor de Gabriel Boric, y el resultado dejó planteado un escenario que los sondeos venían anticipando desde hace semanas: habrá balotaje.

Los candidatos perfilados son Jeannette Jara y José Antonio Kast. La disputa final por La Moneda se resolverá el próximo 14 de diciembre.

Este domingo 16 de noviembre, cerca de 15 millones de chilenos sellaron el destino de las elecciones presidenciales, marcadas por la implementación del voto obligatorio y por una campaña centrada en la inseguridad.

Con los primeros datos del Servicio Electoral (Servel) ya escrutados, el mapa de la jornada quedó más claro. Con poco más del 80% de las mesas escrutadas, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se ubicó en primer lugar con el 26,71% de los votos, seguida por José Antonio Kast, que reunió el 24,12% y quedó como su rival directo para el balotaje.

La gran sorpresa la dio el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien mostró un sorprendente desempeño en regiones -sobre todo en el norte minero-, y se anotó un 18,84% y declaró a la prensa que no apoya ni llamará a votar por nadie: "Les tengo una mala noticia a los candidatos: gánense los votos", enunció.

