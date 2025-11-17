16°
18° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 17 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad internacionalChileeleccionespoliticakastGabriel Boricultraderechaderechasudamérica
17 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Elecciones Chile: habrá balotaje en diciembre

Jeannette Jara se impuso con el 26,71% a José Antonio Kast el principal opositor de la derecha se llevó el 24,12% de los votos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Chile acudió a las urnas para elegir al sucesor de Gabriel Boric, y el resultado dejó planteado un escenario que los sondeos venían anticipando desde hace semanas: habrá balotaje.

 

Los candidatos perfilados son Jeannette Jara y José Antonio Kast. La disputa final por La Moneda se resolverá el próximo 14 de diciembre.

 

Este domingo 16 de noviembre, cerca de 15 millones de chilenos sellaron el destino de las elecciones presidenciales, marcadas por la implementación del voto obligatorio y por una campaña centrada en la inseguridad.

 

Con los primeros datos del Servicio Electoral (Servel) ya escrutados, el mapa de la jornada quedó más claro. Con poco más del 80% de las mesas escrutadas, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se ubicó en primer lugar con el 26,71% de los votos, seguida por José Antonio Kast, que reunió el 24,12% y quedó como su rival directo para el balotaje.

 

La gran sorpresa la dio el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien mostró un sorprendente desempeño en regiones -sobre todo en el norte minero-, y se anotó un 18,84% y declaró a la prensa que no apoya ni llamará a votar por nadie: "Les tengo una mala noticia a los candidatos: gánense los votos", enunció.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta naranja por vientos: Suspenden las clases este lunes 17 en cuatro regionales
2
 Alerta Roja por vientos: Enterate que actividades, instituciones y servicios están suspendidos
3
 Alerta roja por vientos restringe el tránsito de vehículos en cuatro rutas nacionales de Chubut y Santa Cruz
4
 Detuvieron al abuelo acusado de abuso sexual agravado contra su nieta en Esquel
5
 Torres recorrió obras turísticas en Esquel
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 QEPD Víctor Homero Argel
3
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -