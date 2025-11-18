El Quirófano Móvil llega al barrio Matadero

El Quirófano Móvil Municipal continúa brindando su servicio gratuito de castración y desparasitación para perros y gatos.

Actualmente, el dispositivo se encuentra atendiendo en la sede vecinal del barrio Matadero, donde los vecinos pueden acercarse con sus mascotas el martes desde las 8 horas y el jueves desde las 13:30. La iniciativa apunta a facilitar el acceso a un servicio fundamental para el bienestar de los animales y para el control responsable de la población canina y felina.

Desde el área municipal destacaron la importancia de estas acciones, no solo por su impacto sanitario, sino también por el rol que cumplen en la construcción de una comunidad más comprometida.

“Tener una mascota también es un acto de responsabilidad”, señalaron e invitaron a los vecinos a aprovechar esta oportunidad.

R.G.