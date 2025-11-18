Piden 22 años de prisión para el condenado por el homicidio de Colemil

El viernes pasado un jurado popular declaró a Kevin Darián Ledesma, penalmente responsable del homicidio de Marcelo Colemil, calificado por el uso de arma de fuego. Es decir que el Jurado, encontró probado el caso que presentó la Fiscalía. Con este importante aval, el fiscal Fidel González y el procurador de fiscalía, Carlos Cavallo, pidieron al juez técnico que pondere todas las circunstancias que se demostraron en el debate, que las tenga por agravantes de la pena y que, en base a ellas, aplique una sanción de 22 años de prisión. El defensor particular, procuró dar otra lectura y pidió que se le imponga el mínimo legal. El martes 25 al mediodía, se conocerá la sentencia.

El día de su cumpleaños

Una de las hermanas de Marcelo habló al comienzo de la audiencia. Puso en palabras el corte profundo que implicó el crimen en la vida familiar, para los adultos de la familia y para los niños.

El fiscal, antes de empezar a alegar, compartió con todos que hoy, el día de la audiencia, hubiera sido el cumpleaños número 27 de Marcelo, “justo en este día nos toca discutir la pena que se debe imponer a quién lo mató”, dijo González.

Como agravantes, la Fiscalía destacó que el imputado actuó sobre seguro. El acusado disparó, desde la seguridad de su vivienda, a la víctima, que estaba desarmada en la vía pública. Esto se consideró un ataque desproporcionado.

También aportó como agravante que el arma nunca pudo encontrarse, que el imputado estuvo oculto de la justicia después del hecho, pese al operativo policial y recién pudo darse con él 18 horas después del hecho. González se refirió a los antecedentes penales de Ledesma, mencionando un robo en el que estaba armado con un cuchillo, concluyendo que el uso de armas sería un patrón de conducta.

Por su parte el defensor particular pidió que se aplique el mínimo legal, ofreciendo al juez una lectura diferente de los hechos que coloque a su defendido en una mejor posición.

La sentencia se conocerá el próximo martes 25 de noviembre a las 12:30 horas.