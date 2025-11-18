La alerta amarilla para la provincia continúa hasta hoy

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la actualización de la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista desde la mañana hasta la tarde del 18 de noviembre.

Las zonas serán afectadas por vientos del sector oeste, prevaleciendo del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento.

Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.