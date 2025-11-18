El Centro de Entrenamiento Apolo, una fábrica de Campeones Mundiales

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Llegaron al lugar más alto al que todo deportista aspira llegar. A partir de ahora habrá que buscar otros objetivos, porque uno de los grandes sueños ya lo alcanzaron.

Son Campeones Mundial del Powerlifting de la GPA. No es cosa de todos los días. Desde que uno empieza una disciplina deportiva sueña con llegar al lugar más alto. Con ser el mejor del barrio, luego de la ciudad, de la provincia, del país y del mundo.

Cada uno sueña con ser el mejor. Es cierto que algunos lo logran. Y otros, la mayoría, no. Pero lo intentan. Lo dan todo. Y el camino recorrido es más importante que la victoria misma.

Gabriela Mileneao y Joaquín Boyraz lograron ser Campeones Mundiales de Powerlifting de la GPA. Lo hicieron en el Mundial desarrollado en la provincia de Corrientes, en un impactante Centro de Convenciones.

Y ahí mismo, el Centro de Entrenamiento Apolo conquistó no “solo estos dos títulos” (como si fueran pocos), sino que le agregó dos más. Porque Iñaki Rey y Sheila Sepúlveda se ubicaron en la posición de escolta.

Es decir, dos Campeones Mundiales y otros dos Subcampeones del Mundo. Y todo esto bajo un mismo techo, todo bajo un mismo Centro. Todo esto en Esquel. En el Centro de Entrenamiento Apolo, cuna de grandes campeones.

El Mundial de Powerlifting se desarrolló desde el 13 al 16 de noviembre en la provincia de Corrientes. Estuvo organizado por la Global Powerlifting Alliance y contó con la participación de más de 200 atletas de distintas partes del mundo.

Además, quienes están en el mundo del Powerlifting, pudieron conocer a al máximo exponente de nivel internacional Ed Coan, quien brindó un seminario de capacitación donde participó el mismo Iñaki Rey.

Debemos señalar que Gabriela Mileneao, quien cuenta con el respaldo de Chubut Deportes, brilló en la competencia y logró no solo el título de campeona mundial en la categoría hasta 48 kilos Knee Sleeves, sino que además al tener el mejor coeficiente femenino de la competencia, alcanzó el título de “Campeona de Campeonas”.

Gabriela, con un peso corporal de 46,700 kg, alcanzó nueve intentos positivos, es decir logró el famoso 9 de 9. No tuvo intentos nulos, hizo un campeonato perfecto.

En Sentadilla logró una marca de 112,5 kg; en Banco Plano alcanzó 47,5kg, en tanto en Peso Muerto, pudo levantar 135kg, dando un total, en las tres disciplinas, de 295kg. Una verdadera campeona.