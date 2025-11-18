14°
18 de Noviembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Momentos imborrables de la Copa Challenger de Newcom Femenino

Postales que muestran un fin de semana espectacular en el Polideportivo de Trevelin
Por Redacción Red43

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – Se terminó la tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino y para muchos es un momento de balance y para otros atesorar lindos recuerdos.

 

Sin dudas que el momento de balance es para los integrantes de El Molino Newcom quienes asumieron el compromiso de organizar la tercera edición con récord de equipos participantes. Habían comenzado con apenas 11 equipos, luego saltaron a 28 en la pasada edición y este fin de semana el número llegó a 36 elencos. Casi todos foráneos. Por ende, había que aceitar bien la organización, para que nada falle y que para que todos se fueran contentos de Trevelin.

 

Se terminó la tercera edición. Y ahora es momento de compartir muchas de las imágenes que nos regaló un fin de semana increíble.

 

