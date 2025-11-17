TUMA de Comodoro, Valkirias de Rawson CAP y Sudestada de Trelew fueron las campeonas de la Copa Challenger de Newcom Femenino

Los equipos de TUMA de Comodoro Rivadavia, en la categoría +60; Valkirias de Rawson Cap, en la categoría +50 y Sudestada de Trelew, en la divisional de +40 años; fueron las campeonas de la tercera edición de la Copa Challenger de Newcon Femenino que se jugó durante el fin de semana en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de la localidad de Trevelin.

En la divisional más chica, donde tomaron parte un total de 8 equipos, la final fue ganada por Sudestada de Trelew quienes vencieron en dos sets a Anay de Lagunita Salada por 15/6 y 15/13.

En semifinales, Sudestada derrotó a Arrayanes de Lago Puelo, en tanto Anay necesitó del tie break para superar a Afrodita de Paso del Sapo.

Por su parte, en la categoría +50 años (total de 16 equipos), el título se fue para la capital provincial, porque Las Valkirias de Rawson Cap quienes le ganaron en la final a Newen de Comodoro Rivadavia, también por dos sets a cero, pero con parciales sumamente ajustados, 16/14 y 15/13.

En tanto las chicas de TUMA (Todos Unidos Manteniéndonos Activos) fueron las campeonas en la categoría +60 años, tras vencer en la final a Es Lo que Hay de Villa La Angostura, con dos sets a cero con parciales de 15/9 y 15/11.

Un total de 36 equipos (récord de este campeonato) tomaron parte este fin de semana de la tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino organizado de manera impecable por El Molino Newcom de Trevelin.

Hay que tener en cuenta que, de esos 36 equipos, apenas seis fueron equipos locales (cinco de Esquel y uno de Trevelin) desarrollando de manera plena lo que llamamos (y defendemos) el Turismo Deportivo.

Cerca de 400 personas se alojaron en distintas cabañas, residenciales y alojamiento de Trevelin, en tanto varios comercios de la zona colaboraron con la organización del torneo, tal es así que, por ejemplo, el buffet funcionó a pleno con muchas cosas ricas y sobre todo con los choripanes que fueron la fiesta de todos.

LAS CHICAS CAMPEONAS

Sudestada de Trelew (+40 años): Lorena Linconado, Cecilia Valderrama, Paola Mirantes, Cecilia Chiquichano, Adriana Cabrera, Valeria Bahamonde y Valeria Levitureo.

Las Valkirias de Rawson CAP (+50 años): Victoria Feliciano, Marcela Valderas, Daniela Jaramillo, Susana Zarsozu Viviana Saiz, Patricia Coaraza, Vanesa Serrano y Alejandra Camaño.

TUMA de Comodoro Rivadavia (+60 años): María Angélica Abarzúa, Beatriz Arosteguichar, Shirley Cardozo, Stella Maris Carrizo, Elizabeth Ingram, Alicia Morales, Mabel del Carmen Quilodrán, Luzmira Vidal, Roxana Villagrán y Mari Castro.