Momentos de definiciones en la Copa Challenger de Newcon Femenino

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - La tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino concluirá este domingo con la realización de los encuentros finales donde se conocerán a las campeonas en las categorías +40, +50 y +60 años.

En tres canchas de manera simultáneas se jugarán un total de 44 partidos, donde están incluidas las semifinales para la categoría +40 años, como así también los encuentros de cuartos de final para las categorías +50 y +60 años.

La jornada de este domingo arrancará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta la media tarde según lo informaron los organizadores de este certamen que, además de la Copa Challenger en cada una de las categorías, entregarán a repartir un total de 3 millones de pesos en dinero en efectivo.

En lo que respecta a la categoría +40 años, los encuentros de semifinales son los siguientes: Sudestada de Trelew (1° zona A) vs. Arrayanes de Lago Puelo (2° zona B) y Anay de Lagunita Salada (1° zona B) vs. Afroditas de Paso del Sapo (2° zona A).

En la categoría +50 años, al ser un torneo con 16 equipos, habrá instancia de cuartos de final, cuyos encuentros serán los siguientes: Rawson Cap (1° zona A) vs. Suyai de Trelew (2° zona B); Lihué de Neuquén (1° zona B) vs. TUMA de Comodoro Rivadavia (2° zona C); RK8 de Comodoro Rivadavia (1° zona C) vs. Gigantes Patagónicos (2° zona D) y Newen de Comodoro Rivadavia (1° zona D) vs. Newen de Junín de los Andes (2° zona A).

Para completar la información de los encuentros finales de este domingo en el Gimnasio Municipal de Trevelin, debemos señalar que en la categoría +60 años también habrá fase de cuartos de final, donde recordemos participan un total de 12 equipos.

Los cuartos de final quedaron establecidos de esta manera: Es lo que hay de Villa La Angostura (1° zona A) vs. Eluney de Comodoro Rivadavia (mejor 3°); TUMA de Comodoro Rivadavia (1° zona B) vs. Deportivo Senguer de Alto Rio Senguer (mejor 3°); Sudestada de Trelew (1° zona C) vs. Del Sur de Neuquén (2° zona B) y Las Nahuel de Bariloche (2° zona A) vs. Toninas de Rawson (2° zona C).

Recordemos que la entrada de libre y gratuita y hay que un excelente servicio de buffet.