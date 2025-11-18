Calendario de anses: Mañana se pagan haberes con bonos y aumentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, informó que mañana, miércoles 19 de noviembre, se dará continuidad al calendario de pagos para jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales.

Todos los pagos correspondientes incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento.

Beneficios a Cobrar Mañana (DNI finalizado en 7):

Los siguientes grupos de titulares recibirán sus haberes y prestaciones, según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el número 7:

Jubilaciones y Pensiones Mínimas: Cobran los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo haber no supere el monto mínimo, quienes además percibirán el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: Cobran los titulares con documentos concluidos en 7.

Asignación por Embarazo (AUE): Cobran las titulares con documentos que finalizan en 7.

ANSES recuerda a los beneficiarios que pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de los canales de atención del organismo.