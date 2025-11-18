Operadores de Esquel reclaman mayor promoción oficial ante la caída de reservas de verano

La perspectiva para la próxima temporada de verano en la cordillera patagónica genera cautela entre los operadores turísticos. Rubén Ezquerra, propietario de la Hostería Cumbres Blancas en Esquel, destacó una buena ocupación reciente, pero expresó profunda preocupación por el bajo nivel de reservas para enero de 2026, señalando la falta de promoción estatal y la lejanía como factores clave.

El Balance de la Ocupación Actual

Ezquerra indicó que la hostería, con capacidad para 65 personas en 22 habitaciones, estuvo "completa prácticamente" en los últimos días, principalmente a través de la contratación de grupos que llegan en micros propios desde el centro del país, especialmente de Córdoba, Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires.

Los turistas, según Ezquerra, disfrutan de la oferta local como el viaje en La Trochita y los espectáculos de ficción que se generan, a pesar de "algunos malentendidos con los horarios".

Alerta por las Reservas de Verano

A pesar del éxito reciente, la mirada a la temporada alta es sombría. Ezquerra reveló una importante caída en la planificación de los turistas:

"Nosotros normalmente en este momento teníamos, sobre todo en enero, un porcentaje importante de reserva. Hoy tenemos el 15% y faltan 40 o 50 días".

El empresario atribuye esta baja proyección a varios factores, incluyendo la crisis económica, el mal estado de los caminos y rutas, y la competencia de eventos internacionales. "Yo creo que la gente está planeando el mundial. Los que tienen dinero, ya piensan en Argentina, en Estados Unidos, en el mundial del año que viene. Eso nos va a quitar gente", señaló.

La Falta de Promoción y la Lejanía

Ezquerra fue crítico con la falta de apoyo estatal en materia de difusión. Mencionó que el sector, en particular los cuentapropistas, se "banca" la situación con trabajo, pero necesitan ayuda:

"Yo creo que nos faltaría un poquito de ayuda del Estado. Porque vos ves, Neuquén hace mucha publicidad, Córdoba, San Juan, Mendoza, Cataratas, y nosotros nada".

El dueño de la hostería también destacó que la lejanía y el mal estado de las rutas son un problema recurrente que los turistas señalan: "Hay muchas quejas de los caminos, las rutas están rotas". Si bien la continuidad de los vuelos a Esquel es una "posibilidad más que hay que aprovecharla", considera que la ciudad "sola es difícil" y debería buscar una acción de promoción conjunta, quizás como "Comarca", tal como Bariloche anexó a El Bolsón en su estrategia turística.

