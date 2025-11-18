Viento, helicóptero y 186 brigadistas: Así sigue el incendio en El Pedregoso

El incendio, denominado “Cabañas de Kritz – El Pedregoso”, fue detectado a las 16:24 del lunes en cercanías del complejo de cabañas de Kritz y la familia Apablaza, en una ladera detrás de la Aldea San Francisco. Desde los primeros minutos mostró un comportamiento extremo, favorecido por ráfagas de 70 a 80 km/h que impulsaron el avance hacia la angostura y la cumbre del cerro Pirque.

La superficie afectada estimada es de 60 hectáreas, con vegetación compuesta por arbustales, matorrales, pastizales, plantaciones y sectores de bosque nativo.

De acuerdo con la información técnica del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), la causa presunta sería el arrojado de cenizas calientes, un factor que en condiciones de viento intenso puede generar ignición inmediata.

Operativo ampliado: 186 personas, maquinaria y apoyo aéreo

En total, 186 personas forman parte de la operación entre brigadistas, personal de apoyo, Bomberos Voluntarios y agentes de organismos nacionales, provinciales y municipales.

Esta mañana se incorporó un helicóptero con helibalde del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que realizará descargas de agua sobre focos activos para asistir al personal que trabaja en tierra. Para esta jornada también está prevista la llegada de una topadora para avanzar sobre la zona de la cola del incendio en dirección al flanco derecho.

El jefe de incendio es Luis Fernández, del SPMF.

Cómo se trabaja hoy: líneas, enfriamiento y protección de viviendas

Las tareas comenzaron a las 7 de la mañana y se concentran en:

Reforzar las líneas de control construidas el lunes en el flanco izquierdo.

Tareas de enfriamiento con equipos de agua.

Trabajo con autobombas pertenecientes al SPMF y SNMF.

Protección de viviendas y complejos turísticos, a cargo de Bomberos Voluntarios de Epuyén y El Hoyo.

Durante la tarde del lunes, los móviles de Bomberos Voluntarios trabajaron en la protección de estructuras cercanas, aprovechando sectores rocosos para frenar el avance de las llamas. Con el fuego ya fuera del área crítica para las viviendas, los equipos quedaron en apresto ante cualquier cambio en las condiciones.

Pronóstico para hoy: nubes, 20°C y viento fuerte desde media mañana

El avance del incendio estará condicionado por el clima previsto para este martes:

Máxima: 20 °C.

Humedad relativa mínima: 25 %.

Viento del oeste: 25–35 km/h.

Ráfagas: entre 40 y 60 km/h desde media mañana.

Si bien el inicio del día mostró condiciones más estables, el aumento del viento en horas del mediodía puede favorecer la reactivación de puntos calientes o la generación de focos secundarios.

Despliegue interinstitucional

Las tareas en terreno abarcan múltiples bases del SPMF: Epuyén, Cholila, Golondrinas, Lago Puelo, Puerto Patriada y El Maitén, con un total de 62 brigadistas provinciales.

Se suman 26 combatientes de la Brigada Nacional Sur del SNMF, 18 bomberos voluntarios de Epuyén, 15 de El Hoyo y personal técnico, logístico y de radiocomunicaciones de diversas bases.

El operativo también cuenta con apoyo de:

Subsecretaría de Protección Ciudadana

Municipalidades de Epuyén y El Hoyo

Protección Civil

Policía del Chubut

APSV y ANSV

Gendarmería Nacional

ICE Parques Nacionales

Equipos del Área SIG y Recursos del SPMF

Pronóstico Especial del SNMF–SMN

En total, 186 personas, 23 camionetas, 7 autobombas, 3 camiones cisterna y 6 vehículos de apoyo se encuentran afectados a la emergencia.

Recomendaciones

Es fundamental tener en cuenta que las condiciones de viento y baja humedad hacen que cualquier chispa pueda iniciar un incendio de rápida propagación.

Por eso, se solicita:

No usar herramientas que generen chispas (amoladoras, motosierras, soldaduras) cerca de vegetación seca.

Respetar la prohibición de quemas establecida por ordenanza.

Avisar de inmediato ante humo o fuego a Bomberos ( 100 ), Brigada de Incendios ( 105 / 4471914) o Policía.

Mantener despejado el entorno de viviendas y galpones .

No acercarse a las zonas de emergencia, para no obstaculizar el trabajo de los equipos.

O.P.