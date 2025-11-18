15°
Esquel, Argentina
Martes 18 de Noviembre de 2025
18 de Noviembre de 2025
Chubut: las escuelas reanudan sus actividades

El Ministerio de Educación adoptó la decisión tras haber verificado el descenso del nivel de alerta meteorológica por vientos.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación de la Provincia, informa a las comunidades educativas que, habiéndose verificado el descenso del nivel de alerta meteorológica por vientos, pasando de naranja a amarillo en amplios sectores del territorio provincial, y encontrándose sin riesgo la porción restante del territorio, se dispone el retorno a la habitualidad de las actividades escolares en toda la provincia a partir del martes 18 de noviembre.

 

Esta decisión se adopta tras la evaluación de la información oficial provista por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y del Servicio Meteorológico Nacional.

 

En este marco, el Ministerio de Educación comunica que todas las instituciones educativas deberán reanudar sus actividades conforme a sus horarios habituales.

 

No obstante, los equipos directivos de aquellas escuelas que por razones de fuerza mayor no pudiesen retomar la presencialidad en los plazos previstos, informarán a sus comunidades educativas a través de los canales institucionales formales, garantizando así una comunicación clara y oportuna.

 

Asimismo, se recuerda que ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, la ciudadanía puede comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

 

El Ministerio de Educación agradeció el compromiso, la colaboración y la responsabilidad de todas las comunidades educativas durante esta jornada y reafirma su disposición permanente para acompañar el desarrollo de las actividades escolares en un marco de cuidado y previsión.

 

 

R.G.

 

