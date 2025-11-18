Caída global de plataformas clave para la seguridad de páginas en Internet

Este martes usuarios de todo el mundo se han visto afectados por la caída de la red social X, de manera que experimentan problemas en el inicio de sesión, al cargar contenido y en el uso de la aplicación móvil y la versión web.

Aunque se están conociendo reportes de fallos generalizados, la empresa aún no ha emitido un comunicado oficial. No se trata de la primera vez que la plataforma, propiedad del magnate Elon Musk, experimenta en los últimos tiempos caídas globales de este tipo.

No es la única plataforma que está experimentando dificultades. A la vez, se ha reportado la caída de Cloudflare, una plataforma que gestiona las solicitudes de Internet de millones de sitios web y procesa un promedio de 81 millones de solicitudes HTTP por segundo.



Reportan la caída de decenas de plataformas, incluidas Snapchat, Amazon y Roblox

Cloudflare también es una herramienta que brinda seguridad al proteger los sitios web de actividades maliciosas como ataques DDoS, bots maliciosos y otras intrusiones no deseadas. Así, los problemas experimentados por Cloudflare están afectando a numerosos de sus clientes.

Otros servicios de internet que también se reportan como afectados esta jornada son Archive or Our Own, League of Legends, Spotify, OpenAI, Amazon Web Services, Letterboxd o Grindr, según la página web de monitoreo en tiempo real de problemas y caídas Downdetertor.es.

Asimismo, se observan caídas de servicio en compañías telefónicas, como Movistar, Digi, Orange o Vodafone; en redes sociales o de mensajería instantánea, como Instagram*, Whatsapp o Telegram; o en bancos y plataformas de pago, como Santander, Abanca o PayPal.

*Perteneciente a Meta, calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.