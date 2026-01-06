Incendio en el PNLA: Camino a Lago Verde

Estas son las imágenes del incendio tomadas por Red43, donde se observan densas columnas de humo que dan cuenta de la magnitud del foco ígneo en el Parque Nacional Los Alerces.

El incendio forestal que se desarrolla en el sector de Lago Menéndez continúa activo y en las últimas horas avanzó hacia el sur por la margen oeste del lago, acercándose a la zona de Lago Verde.

El operativo de combate se mantiene reforzado, con más de 50 brigadistas trabajando en el área, el apoyo de medios aéreos y la articulación de organismos nacionales, provinciales y locales.

El día de hoy se implementó el corte del tránsito vehicular en un tramo de la Ruta Provincial 71, debido a la reducida visibilidad provocada por el humo y a la circulación permanente de vehículos de emergencia.

Las autoridades se mantienen atentas al desarrollo del incendio priorizando la seguridad de la comunidad.

R.G.