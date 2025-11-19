El Notro: una florería que acompaña a Esquel hace 37 años

Melania Zulema Silva, dueña de Florería El Notro, dialogó con Red43 sobre la historia de esta empresa familiar que nació de la pasión por las flores.

El Notro lleva en la ciudad cerca de 37 años, se ubica en Rivadavia 1182 y ofrece una amplia variedad de plantas y flores naturales, pero también cuenta con flores artificiales y elementos decorativos. Además, Melania se ocupa de la decoración de eventos como casamientos o cumpleaños de 15.

Sin embargo, uno de los servicios más importantes que Florería El Notro brinda a la ciudad de Esquel es el de sepelio: "Es un servicio que se ofrece a la comunidad. No tenemos horarios, siempre hay 2 números de emergencias para poder solicitar nuestros servicios. Es un servicio muy importante, algo muy sagrado y hay que atenderlo al cliente con todo el afecto del mundo. Para mí es un acontecimiento muy fundamental porque con el cliente también haces terapia: haces de psicólogo y sociólogo. Tenés que ser muy terapeuta con ellos".

Según cuenta Melania, El Notro comenzó siendo un emprendimiento de René Eggman, quien fue "el primer productor de los tulipanes en Esquel". Con mucho esfuerzo y estudios de por medio, toda la familia Silva aprendió a desempeñarse en el mundo de las flores. "Acá hay muchos recuerdos de Don Eggman, después también tenemos reliquias de Don Leslie Roberts", comenta.

Melania reconoce que siente: "Una pasión por trabajar con flores. A mí me llena el alma". Para ser una buena florista, seguir creciendo como profesional y brindar el mejor servicio a la comunidad, Melania ha viajado a distintas partes del mundo, desde Brasil hasta Holanda, Francia y España realizando cursos y capacitaciones: "Estudias con técnica y medidas, todo con su detalle". Y concluyó: "Yo traté de tomar los cursos que más me acercan a mi lugar, Esquel".

El Notro está abierto de lunes a sábado de 9:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:30 hs.

R.G.