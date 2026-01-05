Sin designación en Turismo: Taccetta habló de la transición del área

El intendente de la ciudad, Matías Taccetta, se refirió a los cambios en las áreas municipales.

Ante la consulta de la definición del nombre que estará a cargo de la Subsecretaría de Turismo, Taccetta expresó que todavía no hay nada concreto: "Lo que hemos hablado con el secretario de Turismo, Deporte y Cultura es que, como ya habíamos anunciado lo de la Agencia, vamos a tener a cargo de la Dirección de Turismo durante esa transición a una persona que todavía no está definido el nombre. Esa persona va a ser una transición hacia la Agencia, y es la Agencia la que va a decidir quién es el titular".

Además, respecto a la creación de la Agencia de Turismo, adelantó: "Lo que buscamos es mayor independencia y que la política pública en cuanto a turismo sea definida por la Agencia. Hemos hecho muchísimo por el turismo en estos dos años de gestión, pero creemos que la creación de la Agencia, que estaba dentro del plan estratégico de gestión, es uno de los puntos importantes para darle mayor trabajo a largo plazo y que sea el sector turístico el que se involucre y tome las decisiones. Entendemos que es uno de los pasos a tomar en los próximos meses para que el turismo de Esquel sea prioridad para esta ciudad, que sea la actividad económica más importante y la que genere trabajo para nuestra gente".

Finalmente, Taccetta comentó que esta proyección busca ampliarse y abarcar al deporte: "Si uno ve el plan de gestión, no solamente hablábamos de la Agencia en cuanto al turismo, sino también la Agencia en cuanto a deportes, que sean también los distintos actores del deporte quienes se involucren".

R.G.