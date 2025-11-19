Se incendió un vehículo frente a la Escuela Hogar

Un vehículo Renault 12 sufrió un principio de incendio este martes por la tarde en pleno casco urbano de El Bolsón.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 hs, cuando los Bomberos Voluntarios recibieron un llamado alertando sobre un fuego en la calle Rivadavia, frente a la Escuela Hogar. Al llegar al lugar, el móvil de Bomberos se encontró con el vehículo afectado en la zona del motor.

Según informaron desde el cuartel, las primeras acciones de control fueron realizadas por personas que pasaban por la zona, quienes utilizaron un matafuego y lograron contener el avance de las llamas hasta la llegada del personal.

O.P.