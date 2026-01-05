Incendio en Puerto Patriada: Solicitan evacuar el paraje de forma inmediata

Debido al avance de un incendio que permanece activo en la zona, las autoridades locales y provinciales han dispuesto la evacuación preventiva y ordenada de todos los residentes, turistas y visitantes que se encuentren actualmente en el Paraje Puerto Patriada.

La medida busca garantizar la integridad física de las personas ante la dinámica del fuego. Se solicita a quienes deban abandonar el lugar que lo hagan portando únicamente sus pertenencias esenciales y asegurándose de llevar consigo una botella de agua para hidratación.

Rutas y operativo de salida

El operativo de evacuación se concentra en las siguientes directivas:

Vía de salida: Los vehículos deben dirigirse por la Ruta A33 con destino final hacia la Ruta Nacional N.º 40 .

Autoridades: Es imperativo seguir en todo momento las instrucciones del personal de Protección Civil desplegado en el terreno.

Precaución vial: Se ruega transitar con extrema cautela debido a la posible reducción de visibilidad y el movimiento de maquinaria pesada.

Información en desarrollo

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego se encuentra trabajando en el combate del siniestro y monitoreando el comportamiento de las llamas. Desde los organismos oficiales se informó que cualquier actualización sobre la situación del incendio o cambios en las zonas de evacuación será comunicada de inmediato a través de los canales de comunicación institucionales.

Se recomienda a la población mantener la calma y colaborar con los brigadistas y fuerzas de seguridad para facilitar las tareas de control y evacuación.

F.P