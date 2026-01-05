20°
05 de Enero de 2026
sociedad
Incendio en Puerto Patriada: Solicitan evacuar el paraje de forma inmediata

El operativo alcanza a residentes y turistas. Las autoridades solicitan abandonar la zona de manera ordenada hacia la Ruta 40 y seguir estrictamente las indicaciones de Protección Civil.
Debido al avance de un incendio que permanece activo en la zona, las autoridades locales y provinciales han dispuesto la evacuación preventiva y ordenada de todos los residentes, turistas y visitantes que se encuentren actualmente en el Paraje Puerto Patriada.

 

 

La medida busca garantizar la integridad física de las personas ante la dinámica del fuego. Se solicita a quienes deban abandonar el lugar que lo hagan portando únicamente sus pertenencias esenciales y asegurándose de llevar consigo una botella de agua para hidratación.

 

 

Rutas y operativo de salida

 

El operativo de evacuación se concentra en las siguientes directivas:

 

 

  • Vía de salida: Los vehículos deben dirigirse por la Ruta A33 con destino final hacia la Ruta Nacional N.º 40.

     

  • Autoridades: Es imperativo seguir en todo momento las instrucciones del personal de Protección Civil desplegado en el terreno.

     

  • Precaución vial: Se ruega transitar con extrema cautela debido a la posible reducción de visibilidad y el movimiento de maquinaria pesada.

     

 

Información en desarrollo

 

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego se encuentra trabajando en el combate del siniestro y monitoreando el comportamiento de las llamas. Desde los organismos oficiales se informó que cualquier actualización sobre la situación del incendio o cambios en las zonas de evacuación será comunicada de inmediato a través de los canales de comunicación institucionales.

 

 

Se recomienda a la población mantener la calma y colaborar con los brigadistas y fuerzas de seguridad para facilitar las tareas de control y evacuación.

 

 

F.P

 

