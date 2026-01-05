Torres sobre las granadas en Epuyén: “Se quiere sembrar miedo y terror”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió al hallazgo de granadas y carteles amenazantes en el lago Epuyén, asegurando que se trata de un hecho deliberado y no fortuito. “El lugar donde fueron encontradas es transitado y, tras los rastrillajes iniciales, aparecieron más artefactos, lo que evidencia un patrón”, explicó el mandatario.

Torres confirmó que las granadas pertenecían al Ejército, y que por los números de serie se pudo establecer que eran propiedad del Ministerio de Defensa de la Nación. En ese contexto, el gobernador señaló que se está trabajando en la trazabilidad de los elementos.

El mandatario ratificó la necesidad de mantener una fuerte presencia del Ejército y de las fuerzas de seguridad en la zona. Asimismo, dijo desconocer versiones sobre amenazas de muerte contra el intendente Contreras, aunque reconoció la existencia de carteles de público conocimiento que están siendo investigados.

“Todos los años se quiere sembrar miedo y terror en la zona”, afirmó Torres, y remarcó que el Gobierno provincial adoptó una política de tolerancia cero ante la violencia y las amenazas. “Cualquiera que quiera asustar a la comunidad va a terminar preso”, agregó.

A raíz de estos hechos, Torres dispuso el despliegue inmediato de fuerzas especiales en Epuyén “para garantizar la seguridad de todos los chubutenses y de quienes nos visitan año a año”

O.P.