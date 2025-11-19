Morir por una bicicleta: se resistió a que se la robaran y lo mataron de un tiro en la cabeza

Un nuevo episodio de violencia se registró en Buenos Aires este lunes por la tarde. En esta ocasión, un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza para robarle la bicicleta.

El joven, identificado como Nazareno Isern, fue interceptado por dos delincuentes sobre la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, cuando regresaba de un paseo junto a una amiga.

El caso es investigado por el fiscal Fernando Semisa, que busca determinar quiénes fueron los autores del ataque ocurrido en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Según los investigadores, el joven recibió un disparo en la cabeza al resistirse al asalto.

Kiara Alegre, amiga de Nazareno, habló con Noticias Argentinas tras presenciar el brutal crimen. "Me lo mataron delante de mis ojos", expresó entre lágrimas.

La joven relató que ambos circulaban juntos cuando los ladrones los interceptaron y ante la resistencia de Nazareno, "los tipos sacaron un arma y le dispararon".

La reacción del joven fue resistirse al asalto, momento en el que los delincuentes dispararon y escaparon entre las calles linderas a la autopista. Policía Científica constató que el joven recibió un impacto de bala en la región del cráneo.

"Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo", lamentó Kiara, que además contó que la familia del joven permanece en estado de shock. "Me siento destruida", expresó al recordar los últimos instantes que compartió con su amigo. Por otra parte, relató a los investigadores que los atacantes parecían jóvenes, con edades cercanas a las de ellos o menores de 30 años.

La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo y continúa la búsqueda de los responsables, quienes escaparon tras efectuar el disparo. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Esteban Echeverría.

Desde Tapiales, sus padres, Edith y Daniel aseguraron que lo asesinaron "para robarle una bicicleta armada, que no era de marca, y al final no se la robaron tampoco".

"Me llamó la amiga desesperada y cuando lo fui a ver, como pude, lo más rápido posible, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono celular en el bolsillo", lamentó la mujer.