Le dio una feroz paliza y lo dejó sin la visión de un ojo: la justicia lo multó en 20 mil pesos

Indignación general en Ushuaia: un hombre que dejó a otro con una lesión irreversible recibió una multa irrisoria. El fallo generó repudio y vuelve a exponer la falta de criterio de la Justicia fueguina.

Este nuevo caso vuelve a poner en evidencia el desastre judicial que atraviesa Tierra del Fuego. En Ushuaia, un hombre identificado como Brian Nahuel Romero Agüero agredió brutalmente a Juan Ángel Ramírez, quien como consecuencia del ataque perdió la visión en uno de sus ojos y desde entonces vive un verdadero calvario.

Sin embargo, la indignación llegó con la resolución judicial: el agresor solo fue sancionado con una compensación económica de 20 mil pesos, una suma que difícilmente cubre los gastos médicos, el daño físico ni el profundo perjuicio emocional que sufre la víctima.

El hecho ocurrió en la ciudad de Ushuaia, y desde entonces la víctima viene reclamando una respuesta justa por parte del sistema judicial.

Lejos de encontrar reparación, el fallo se transformó en un símbolo de la impunidad y el desinterés que caracteriza a buena parte de la Justicia fueguina, cuestionada reiteradamente por su falta de sensibilidad y su desconexión con las víctimas.

Mientras Ramírez intenta rehacer su vida enfrentando las secuelas de la agresión, el agresor sigue libre y con una multa mínima, lo que genera malestar en amplios sectores de la comunidad que reclaman penas más severas y fallos ejemplares.

El caso reabre el debate sobre la necesidad urgente de una reforma judicial en Tierra del Fuego, donde numerosos episodios recientes han mostrado que los castigos no guardan relación con la gravedad de los delitos cometidos.

Fuente: Crónicas Fueguinas