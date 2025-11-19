Exhibición de autos de alta gama: Iba a más de 200 kilómetros por hora en una Ferrari y volcó

Indignación en la región por el imprudente conductor de una Ferrari que circulaba a toda velocidad sobre la Ruta 237, “poniendo en riesgo la vida de la comunidad y de los propios participantes", en el marco de un evento de autos de alta gama cerca de San Martín de los Andes, en la zona de los 7 Lagos. Otros de los vehículos que viajaban en caravana realizaron la misma maniobra en simultáneo.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos confirmaron que quedó suspendido el Ferrari Cavalcade Aventura dado que, durante el desarrollo en San Martín de los Andes, “uno de los vehículos participantes desobedeció las indicaciones de seguridad y excedió los límites de velocidad establecidos, lo que provocó un vuelco”.

El resto de los conductores tuvieron que tirarse a la banquina para evitar colisionar contra la Ferrari. Desde el gobierno de la provincia de Neuquén, a través de la secretaría, subrayaron que “este hecho puso en riesgo la vida de los participantes y de la comunidad, por lo que la actividad ha sido suspendida de manera inmediata”.

"Una vez que sucedió el vuelco, junto con la Policía dimos la orden que no se moviera ni una sola Ferrari dentro de la provincia, salvo estricto control policial, y los mandamos a Río Negro”, explicó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.

Informaron que la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos ya notificó a los organizadores y reforzó las medidas preventivas correspondientes. "Pese a todas las advertencias de los organismos de seguridad y previas actas contravencionales por excesos de velocidad, el no respeto de las normas de tránsito derivó en un siniestro vial de importancia", indicaron.

Tras agregar que, como autoridades responsables, "repudiamos este tipo de conductas y dejamos constancia que en la provincia de Neuquén se respetan las normas vigentes. Agradecemos la comprensión de vecinos, visitantes y comercios de la zona. Cualquier nueva información será comunicada por los canales oficiales".

De acuerdo al relato de varios participantes del certamen fueron infraccionados por Gendarmería Nacional y la Policía neuquina, debido a que transitaban de forma temeraria, a gran velocidad, poniendo en riesgo la vida de otros conductores.

Uno de ellos, a pesar de las sanciones, fue el que protagonizó el episodio. Según el relato, se había separado del grupo y para alcanzarlo, transitó a más de 200 kilómetros por hora, cuando ocurrió el hecho. La caravana partió de Bariloche este martes a la mañana, tras una exhibición por el Centro Cívico, con destino a territorio neuquino.